Еще одна ночь со снегом и заморозками ждет москвичей

Снег, в том числе мокрый, и заморозки вновь ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 21 апреля.

Как рассказали в Гидрометцентре России, температура воздуха в Москве должна составить от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух градусов. В Подмосковье местами возможно образование гололедицы на дорогах.

Днем во вторник, 21 апреля, на фоне переменной облачности в Москве осадков не прогнозируется, а на востоке Московской области не исключен небольшой снег с дождем, сообщает ТАСС.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что погода накануне первомайских выходных разочарует жителей столицы и Подмосковья. Особенно не повезет восточным и юго-восточным районам – там даже может установиться символический снежный покров высотой не более полутора сантиметров.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подчеркивала, что апрель является одним из самых изменчивых месяцев в году с точки зрения погодных условий. Строго говоря, снег в России может выпасть и в мае — такое бывало в Москве и в Подмосковье и в последние годы.