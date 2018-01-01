У Карла III появилась новая страсть: крепко пьющая Камилла королю опостылела

История любви короля Карла III и Камиллы Паркер-Боулз многим кажется настоящей сказкой. Они полюбили друг друга еще в юности, но из-за правил дворца не могли быть вместе.

Монарх и его единственная любовь через многое прошли на пути к своему счастью. В итоге не только смогли узаконить свои отношения, но и выстояли против волны народного негодования. Постепенно Камилла завоевала симпатию подданных. Вот уже 20 лет Карл и его жена идут рука об руку, но, кажется, последние пару лет в их отношениях веет прохладой.

Если верить инсайдерам издания RadarOnline, 77-летняя королева все меньше времени проводит рядом с мужем. Утверждается, что Паркер-Боулз оставила больного раком Карла III и переехала в свою резиденцию Рэй-Милл-Хаус в Уилтшире. Там якобы Камилла вечерами крепко пьет. Поговаривают, что однажды принц Уильям увидел мачеху с бутылкой виски и устроил ей взбучку.

Карл же махнул на жену рукой. Король нашел новую страсть. Как стало известно Express, монарх идет по стопам своей матери Елизаветы II и увлекся скачками. Управляющий королевской конюшней рассказал, насколько большое удовольствие новый монарх получает от участия в этом виде спорта.

"Он действительно наслаждается этим. Я думал, что он слишком занят государственными делами, но, похоже, король вкладывает всю душу в свою лошадь", — признался управляющий.

Интересно, что Камилла уже много лет интересуется скачками и ранее владела несколькими скаковыми лошадьми вместе с друзьями, а также стала патроном Национального конного завода в ноябре 2018 года. Карл же был прохладен к этому виду спорта.