Министерство иностранных дел Германии в понедельник, 20 апреля, вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева.

Как заявила пресс-служба внешнеполитического ведомства, произошло это из-за якобы имевших место угроз в адрес объектов на территории ФРГ и ведения разведывательной деятельности, пишут "Известия".

Нечаева вызвали в МИД ФРГ на следующий день после того, как Россия впервые официально отметила День памяти жертв геноцида советского народа — теперь эта дата зафиксирована в календаре на 19 апреля. Больше всего таких жертв находится на совести фашистской Германии.

Между тем официальный Берлин превратился в ключевого спонсора националистического киевского режима. В российском Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Германия спустила уже свыше 55 миллиардов евро на подпитку украинских националистов.