Климатолог предупредил россиян про снег даже летом

Парадокс глобального потепления состоит в том, что май и апрель в средних широтах теперь можно называть зимними месяцами. На это указал в понедельник, 20 апреля, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Как пояснил ученый в комментарии Life.ru, "глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе — вообще, в европейской части России, Северной Америки, в североатлантическом регионе".

Происходит это потому, что теплую погоду в Европе определяют североатлантические течения за счет переноса тепла из тропических широт в полярные. В результате глобального потепления этот процесс может отключиться.

Карнаухов предположил, что "еще через пару-тройку таких циклов резкого повышения температуры Гольфстрим может окончательно остановиться и уже не восстановиться к зиме". При таком сценарии в европейской части России снова будет холодная зима, холодная весна, очень холодное лето и ранняя осень. Снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин предупреждал, что высота снежного покрова в столичном регионе к концу XXI века может увеличиться дополнительно на 25 сантиметров. Вместе с тем некоторые зимы будут малоснежными, а ближе к концу века осадки, скорее всего, будут выпадать в виде дождей.

Академик Российской академии наук Владимир Клименко отмечал, что "мы живем в необыкновенно теплую эпоху". Привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. Смещение реального начала сезонов почти на целый месяц относительно календаря — не случайная аномалия, а устойчивая тенденция.