ПВО сбила в ночь на 21 апреля 97 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20.00 мск 20 апреля до 07.00 21 апреля украинские беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Ростовской и Белгородской областей. Вражеские дроны сбиты над Волгоградской, Воронежской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в MAX о налете беспилотников. По его данным, в ночь на 21 апреля ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие. Места падения дронов обследуют экстренные службы. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.