Постройневшая Нелли Уварова вышла в свет и все рты раскрыли

Нелли Уварова полюбилась россиянам после выхода на экраны сериала о милой дурнушке Кате Пушкаревой. С момента премьеры шоу прошло 20 лет, но поклонники до сих пор пытаются увидеть в артистке ту самую влюбленную в своего шефа девушку.

Уже после выхода первых эпизодов сериала "Не родись красивой" было понятно, что Уварова станет звездой всероссийского масштаба. Но внезапно Нелли пропала. Новых столь же ярких проектов с ее участием поклонники так и не дождались. Сейчас актриса изредка снимается в сериалах и много времени проводит на сцене театра.

46-летняя Уварова редко выходит на связь с фанатами в соцсетях и практически не появляются на светских мероприятиях. Но для ММКФ звезда сериала сделала исключение.

Уварова появилась на красной дорожке в спортивном образе: бежевом костюме, состоящем из топа с коротким рукавом и широких брюк, и кроссовках. Артистка лишь слегка подчеркнула свою красоту нейтральным макияжем с акцентом на глаза.

Но народ изумился, увидев Нелли. Уварова заметно похудела, теперь нет и намека на лишний вес, хотя еще в прошлом году актрису критиковали в Сети за увеличившиеся объемы. Снимки со звездой "Не родись красивой" разлетелись по фан-пабликам.

"Похорошела! Очень давно ее не видела, а она прямо расцвела"; "Все аж рты раскрыли, как Нелли вышла"; "Ну красотка! Всем критикам носы утерла", — обсуждают поклонники Уваровой.