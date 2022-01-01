Минстрой опроверг тестирование электронного взыскания долгов за услуги ЖКХ

Публикации о якобы проведении тестирования режима электронного взыскания долгов по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не соответствуют действительности. Об этом рассказали в понедельник, 20 апреля, в Министерстве строительства и ЖКХ.

Минстрой уточнил, что реализует эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ.

Однако это не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что россияне могут добиться списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг по двум основаниям. В частности, сделать это можно при истечении срока давности по долгу. Если потребитель не платит за "коммуналку", ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд за взысканием задолженности, но у них есть на это всего три года.

Злостными неплательщиками за услуги ЖКХ иногда оказываются звездные персоны. Так, в 2022 году с музыканта Гарика Сукачева взыскали свыше полумиллиона рублей, которые он задолжал за "коммуналку".