Российские бомбардировщики над Балтийским морем вызвали переполох в Европе

Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря выполнили дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России. Их сопровождали несколько истребителей Су-35. Кадры опубликовало Министерство обороны.

Продолжительность полёта составила более 4 часов. На отдельных этапах маршрута к нашим бомбардировщикам пытались приблизиться самолеты иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.