Мишустин подвел итоги комплексного развития территорий за пять лет

Программа комплексного развития территорий стала одной из главных тем на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.

Этот механизм в полной мере заработал 5 лет назад. Благодаря проекту жилые районы начали строить сразу со всей необходимой инфраструктурой. В регионах за это время возвели почти 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них более 3,5 миллионов приходится на жилье. В рамках программы удалось ликвидировать около 500 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого фондов. В новые комфортные квартиры переехали более 23 тысяч человек.

Ещё одна важная тема - помощь многодетным семьям. Правительство упростило порядок получения бесплатных лекарств для дошкольников.

"Поскольку финансирование такой меры поддержки шло через бюджеты российских субъектов, то и оформлять рецепт нужно было в региональной медицинской организации. Причём родителям приходилось тратить время на повторный визит для получения льготных препаратов, вместо того чтобы ухаживать за заболевшим малышом. Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет действующий порядок. Теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до шести лет можно будет и там, где прикреплён ребёнок, то есть и в федеральных медицинских учреждениях также", - сообщил Михаил Мишустин.