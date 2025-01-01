Россия вдвое обгоняет все страны Европейского союза по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет. Об этом заявил в понедельник, 20 апреля, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как отметил чиновник, в 2025 году Россия произвела 900 баллистических ракет, в то время как Евросоюз не сделал ни одной. Кроме того, в минувшем году российский ОПК произвел 1 100 крылатых ракет, ЕС — лишь 300. По артиллерийским снарядам соотношение составляет 4 миллиона к 2 миллионам.

Кубилюс назвал эти цифры, якобы взятые из открытого доступа, серьезным вызовом и призвал Евросоюз производить больше оружия, чтобы "эффективно сдерживать" Россию, сообщает ТАСС.

Россия открыто говорит об успехах своего военно-промышленного комплекса, а наглядной демонстрацией этого является ход специальной военной операции. Заявления президента России о разработке не имеющих аналогов в мире систем вооружения бурно обсуждают в зарубежных СМИ. Военные эксперты предупреждают политиков: дразнить Москву становится всё более опасно.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал: наша страна располагает всем необходимым для того, чтобы достичь целей СВО военным путем. Политик отмечал, что "у нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять".