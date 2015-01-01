Трамп анонсировал новую сделку с Ираном: "Будет лучше!"

Американские власти намерены заключить соглашение с Ираном, которое будет гораздо лучше совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. С таким заявлением выступил в понедельник, 20 апреля, президент США Дональд Трамп.

Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, "сделка, которую мы заключаем с Ираном, будет намного лучше, чем совместный всеобъемлющий план действий". Пресловутая договоренность, по заверениям политика, обеспечит мир и безопасность не только для государств Ближнего Востока, но и других стран.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не позволит своим политическим соперникам из Демократической партии торопить себя с подписанием сделки с Ираном в ущерб интересам Соединенных Штатов.

Незадолго до этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи попенял американцам на несерьезное отношение к урегулированию конфликта. Дипломат отмечал, что "противоречивая позиция и нарушения США режима прекращения огня доказывают недобрые намерения Америки".

Кроме того, Тегеран опроверг заявление Вашингтона о вывозе обогащенного урана в США или любую другую страну. Как заявил представитель МИД исламской республики, для решения вопросов по атомному досье есть несколько вариантов, но ни один из них не предполагает передачу иранских ядерных запасов.