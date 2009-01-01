"Встреча была маленькой трагедией": внебрачный сын рассказал о знакомстве с Араратом Кещяном

Арарат Кещян попал в скандал. 14 лет назад, узнав, что его девушка беременна, актер разорвал отношения, а вскоре женился на другой. Внебрачного сына звезда "универа" скрывала все эти годы.

Мать мальчика Эльвира познакомилась с актером на отдыхе в Сочи в 2009 году, через год девушка переехала в Москву и отношения с Араратом получили продолжение. В конце 2011 года Эльвира узнала, что беременна, актер заверил, что будет помогать ей, но жениться отказался. Как оказалось, в тот момент Кещян уже встречался со своей будущей женой Екатериной.

Эльвира попросила Арарата помогать ей растить сына, актер согласился и присылал ей алименты — по разным данным, в месяц от 25 до 100 тысяч рублей. Но до 2022 года Кещян не видел сына и даже не пытался с ним встретиться.

Четыре года назад у Арарата неожиданно взыграли отцовские чувства. Сначала актер попросил фотографию сына, а затем приехал в Воронеж и пришел на футбольное поле к мальчику. Эльдар, как назвала Эльвира наследника, до сих пор в шоке от той встречи.

"С папой я познакомился в тот момент и тогда узнал, кто мой отец. Он спросил меня: „Знаешь, кто я?“ Я ответил, что нет. И услышал: „Я твой папа“. Потом он предложил познакомить меня со своей женой, я не понимал, зачем", — поделился мальчик на шоу Дмитрия Борисова.

Эльвира устроила горе-отцу разнос за такое поведение. По ее мнению, для мальчика стресс просто встретиться с отцом, а тут он привез еще и свою жену.

"Встреча была маленькой трагедией. Мой ребенок никогда не видел папу, а тут приезжает дядя какой-то знакомиться. И жена его", — возмутилась Эльвира.

Женщина даже после такой выходки не стала запрещать актеру видеться с сыном. Но у Арарата резко пропало желание контактировать с наследником. За три года, по словам Эльвиры, бывший любовник лишь несколько раз вышел на связь с сыном.