Известный российский скрипач и дирижер умер в самолете по пути в Стамбул

Скончался дирижер и скрипач-виртуоз, народный артист России Сергей Стадлер. Об этом сообщили в правительстве Петербурга.

Стадлер умер на борту самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Стамбул. Самолет авиакомпании Pegasus вылетел около 15:00. Позднее из-за сообщения о плохом самочувствии одного из пассажиров борт совершил экстренную посадку в столице Румынии, сообщает ТАСС.

После приземления врачи пытались реанимировать Стадлера, но безрезультатно.

Сергею Стадлеру было 63 года. Он был главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. До этого возглавлял Санкт-Петербургскую консерваторию и другие учреждения культуры.