Украина ожидает, что возобновление прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" произойдет во вторник, 21 апреля.

Как рассказали осведомленные источники Bloomberg, на указанную дату назначены технические испытания трубопровода. Киев уверял, что "Дружба" получила серьезные повреждения при ударах с воздуха, якобы нанесенных ВС России.

При этом официально Украина пока не оглашала дату возобновления поставок нефти по "Дружбе".

Ранее новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр повторил позицию своего предшественника, потребовав от Украины разблокировать поставки российской нефти по "Дружбе". Политик заверил, что "мы не допустим никакого шантажа" со стороны другого государства.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обвинил Киев в преднамеренной блокировке поставок нефти из России в Венгрию и Словакию. Власти этих европейских стран разоблачили ложь киевского режима о якобы повреждении трубопровода "Дружба" при атаках российских военных.