Один человек погиб в результате ДТП на Садовом кольце

Велосипедист погиб в результате массового ДТП на Садовом кольце. Водитель BMW и его пассажир доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщили в столичном МВД.

"По предварительным данным, на улице Садовая-Черногрязская в районе дома 13 водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом с последующим наездом на место производства ремонтных работ и еще четырьмя транспортными средствами. В результате аварии велосипедист погиб, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что сотрудники ГАИ работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что столкновение с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы.