Состояние пострадавшей россиянки в Мексике стабильное, сообщили в посольстве РФ

Состояние туристки из России, которую ранили в результате стрельбы у пирамид Теотиуакана в штате Мехико, оценивается как стабильное. Об этом 21 апреля сообщили в посольстве РФ в Мексике.

Уточняется, что российские послы в настоящее время находятся в больнице, куда доставили пострадавшую. У неё взяли анализы и провели медицинские исследования. Местные врачи сообщают, что угрозы для жизни россиянки нет.

По данным дипломатического представительства, всего в медучреждения поступило 10 раненых. Всем им оказывают необходимую помощь медики.

20 апреля власти Мексики сообщили, что мужчина с огнестрельным оружием открыл стрельбу в археологической зоне Теотиуакан. В результате стрельбы погибла туристка из Канады. Уточнялось, что после этого неизвестный покончил с собой.