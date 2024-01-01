Мадьяр намерен арестовать Нетаньяху в случае его визита в Венгрию

Венгрия допускает арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит Будапешт. Об этом 21 апреля заявил лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, которому предстоит возглавить правительство страны.

"Cтрана должна взять под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет на территорию Венгрии, находясь в розыске Международным уголовным судом", — приводит его слова газета Politico.

По словам Мадьяра, новый венгерский парламент будет строго соблюдать предписания Международного уголовного суда.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта. В суде посчитали, что они несут уголовную ответственность как гражданские начальники "за военное преступление в виде преднамеренного нападения на гражданское население".