Не менее шести с половиной тысяч нарушений прекращения огня зафиксировано со стороны Украины во время пасхального перемирия. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил наш постпред Василий Небензя. Дипломат отметил: восполнять потери ВСУ становится всё труднее, обычные украинцы не хотят воевать за погрязшее в коррупции руководство страны. Однако киевский режим и его западные спонсоры всеми силами стремятся к продолжению конфликта. И это главная причина, по которой кризис до сих пор не урегулирован.