Не менее шести с половиной тысяч нарушений прекращения огня зафиксировано со стороны Украины во время пасхального перемирия. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил наш постпред Василий Небензя. Дипломат отметил: восполнять потери ВСУ становится всё труднее, обычные украинцы не хотят воевать за погрязшее в коррупции руководство страны. Однако киевский режим и его западные спонсоры всеми силами стремятся к продолжению конфликта. И это главная причина, по которой кризис до сих пор не урегулирован.
"Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина в интервью сказал, что Украина выигрывает время для подготовки европейских стран к войне с Россией. Именно за это Киеву платят деньги, дают кредиты. Простые украинцы – расходный материал. В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю: она не только гарантирует их сохранение во власти, но и личное обогащение", - отметил Небензя.