"Ну, стерва, какой у нее мужик красивый!": Эвелина Бледанс рассказала о подруге-завистнице, которая известная персона

Эвелина Бледанс старается не унывать ни в какой ситуации и смотрит на проблемы с улыбкой. По мнению актрисы, лучше быть оптимисткой, чем постоянно чем-то недовольной. К тому же она счастлива в романтических отношениях.

Однако недавно популярная актриса узнала, что близкая приятельница ей завидует. "Пусть лучше будет маска веселья, радости и позитива, чем маска с вечно опущенными уголками рта, завистливыми глазами и мыслями: "Ну, стерва, какой у нее мужик красивый!". У меня есть одна подруга, и я прямо читаю это в ее глазах! В какой-то момент я даже поймала ее на том, что она говорила моему мужчине: "Как ты с ней? Она же такая нехорошая, жизнь тебе сломает!" Я просто офигела! Ну как так можно?! Ты же подруга, известная персона!" - рассказала Эвелина на шоу "Амина Centr".

В тот момент актриса смогла сдержаться и сделала вид, что не придала значения этому, однако, по словам Бледанс, выводы сделала. Артистка отметила, что не вступает в конфликт с этой подругой. Более того, при встречах с ней Эвелина расточает ей комплименты.

"Я не хочу выяснять отношения. Зачем? Этот мужчина по-прежнему мой. Он по-прежнему любит меня", - объяснила Бледанс.

