Герасимов: ВС России контролируют 70% территории Красного Лимана

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Запад" в результате боев за Красный Лиман в ДНР взяли под контроль около 70% города, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба проверил, как выполняют задачи соединения и воинские части "Южной" группировки войск. Выступая на пункте управления группировки, Герасимов отметил: в Константиновке штурмовые подразделения, нанося поражение противнику, продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города. Идут бои и в пригородах Константиновки – в Новодмитровке и Ильиновке.

По данным генерала, за март-апрель российские войска освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего же с начала года полностью освобождена Луганская Народная Республика, под контроль ВС России перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории. Наступление российских войск идет на всех направлениях.