ФСБ задержала три группы пособников украинских кол-центров в Ярославле

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ярославле три группы, работавшие на мошеннические кол-центры Украины. Злоумышленники содействовали в хищении средств у россиян, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как сказано в сообщении ЦОС, на территории Ярославской области пресечена деятельность трех межрегиональных преступных групп. Задержанные поддерживали деятельность сим-боксов, которые применялись для обмана граждан России с использованием телефонных звонков.

При обысках по месту жительства фигурантов в Ярославле изъято 4 сим-бокса, более 2 000 сим-карт и иное оборудование, которое злоумышленники использовали для противоправной деятельности. Возбуждено три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала или виртуальной телефонной станции. Подозреваемые заключены под стражу, им грозит до 6 лет лишения свободы, передает ТВЦ.