Ради получения кредита в 90 миллиардов Зеленский готов уже сегодня вернуть российскую нефть Будапешту, пишет Блумберг. Эту информацию подтвердил и венгерский министр по делам ЕС.

То есть ровно за сутки до того, как в Евросовете запустят процедуру разблокировки займа Киеву. Перед своим уходом с поста премьера Виктор Орбан успел вставить палку в украинское колесо войны и заблокировал средства до тех пор, пока "Дружба" снова не заработает.

Будущий глава правительства Петер Мадьяр не стал отменять вето Орбана, а заявил Зеленскому: сначала - нефть, только потом – деньги. Все оказалось очень предсказуемо. Вряд ли кто-то в Европе ещё сомневается в том, что это был откровенный политический шантаж киевского режима. Но и это понимание не изменит русофобской политики ЕС. И на это есть причины, говорит наш постпред в ООН.

Уже и Ирландия, вслед за Германией и Францией начинает депортацию понаехавших украинцев - а это примерно 16 000 человек. Украинские СМИ подсчитали: за четыре года из страны сбежали более полумиллиона жителей. Но киевский режим вместо того, чтобы искать пути к миру, требует больше и больше денег на войну.

В Европе делают все для того, чтобы киевский режим продержался как можно дольше. В Брюсселе это и не скрывают. Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал европейские компании нарастить темпы производства:

"Нам нужно научиться делать массовое и гораздо более дешёвое оружие. Европейские компании вместо этого сосредоточены на вооружении современного уровня — это похоже на что-то такое "от кутюр".

Непригодное в реальных условиях боя. Это показали и пресловутые "Челленджеры", и "Леопарды", которые как горели, так и продолжают гореть на фронте.