В Приморье завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР

В Приморье завершают строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР. В церемонии стыковки по видеосвязи приняли участие главы правительств Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон.

Новый переход соединяет наши страны через реку Туманную. Его протяжённость составляет почти пять километров, из них один километр - это, собственно, мост. В рамках проекта строится также пункт пропуска на десять полос. Это позволит значительно увеличить объёмы перевозок и наладить пассажирское сообщение.

Ожидается, что пропускная способность составит 300 транспортных средств и до трёх тысяч человек в сутки. Торжественное открытие запланировано на июнь. До сих пор между Россией и КНДР работал только железнодорожный переход.