Собянин: "Школа будущего" на 1,1 тыс. учеников появится в Мещанском районе

В одном из центральных районов Москвы - Мещанском - построят новую современную школу. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, учебное заведение должно не только соответствовать лучшим образовательным стандартам, но и хорошо вписываться в окружающую историческую застройку.

В результате получился очень интересный проект. Корпус рассчитан более чем на тысячу учеников. В здании предусмотрен просторный атриум, где можно проводить лекции и выставки. Оборудуют медиатеки и современные спортивные залы. На третьем этаже размесят открытую террасу. Благоустроят и прилегающую территорию.