Московские школьники посетили аналитический центр в сфере ЖКХ

Профориентационную экскурсию провели для старшеклассников в Московском аналитическом центре в сфере городского хозяйства. Именно туда стекается информация со всех городских систем, связанных с жилищно-коммунальными услугами.

Учащиеся IT направления посетили центр обработки данных, увидели, как работают аналитики и операторы, которые непосредственно взаимодействуют с гражданами. Организаторы подчёркивают: проект знакомит с востребованными специальностями в сфере благоустройства и развития городского хозяйства.

"Мы хотим показать, что Москва - это лидер по цифровизации ЖКХ, причем во всех сферах. Для работы в таком городском хозяйстве нужны современные технологичные и высококвалифицированные кадры. Надеюсь, кто-то из тех ребят, которые приехали сюда, придет со временем работать либо в этот центр, либо вообще в городское хозяйство города Москвы", - рассказала Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия".