Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 7-летнего Вани Чекашкина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 7-летнего Вани Чекашкина. У мальчика редкое и очень тяжёлое генетическое заболевание, которое уже поразило его старшего брата. При этой патологии постепенно теряется способность слышать, видеть, дышать. Ване провели трансплантацию костного мозга. Но нужны специальные сопроводительные препараты, которые помогут избежать смертельных осложнений. Они стоят почти 2 миллиона рублей. Родители просят о помощи всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Весь его мир сейчас - это маленькая палата. 10 неуверенных шагов в одну сторону и сразу обратно. Сил на большее у Вани нет. Ребенок отворачивается к стене- живот болит так, что хочется плакать. Пока другие дети учатся в школе, Ваня учится терпеть боль.

Ваня и его старший брат Андрей росли здоровыми. Четыре года назад семья узнала о диагнозе, название которого сложно произнести -Х‑сцепленная адренолейкодистрофия. Редкое и очень тяжёлое генетическое заболевание. Сначала его нашли у Андрея. За считанные месяцы мальчик стал тяжелым инвалидом. Сам не дышит. Подключен к аппарату ИВЛ. Надежды спасти старшего сына рухнули - коварная болезнь опередила. Теперь она пришла за Ваней. Обратный отсчет уже пошел.

"У меня сразу все, что с Андрюшей было связано, все перед глазами пробежало. Когда мы прошли этот путь, и когда все это подтвердилось, все это сделать, чтобы спасти ребенка. Не знаю, очень страшно было, и до сих пор страшно", - рассказала Наталья Чекашкина, мать Вани.

Смертельная болезнь разрушает защитную оболочку нервных волокон. Мозг теряет способность передавать сигналы. Ребенок начинает стремительно угасать. Наталья знает, что будет дальше, если Ване не успеют помочь.

"Сначала ребенок теряет зрение, потом теряет слух, потом он теряет речь. Потом перестает ходить, становится лежачим. У него начинаются судороги, приступы. И потом он перестает глотать и дышать", - говорит Наталья Чекашкина.

Ване срочно провели трансплантацию костного мозга. Только это сейчас способно остановить развитие болезни и спасти ему жизнь. Тяжелый момент ожидания - приживутся ли донорские клетки быстрее, чем смертельный недуг вновь прогрессирует. Гонка, в которой нельзя опоздать. Чтобы её выиграть и поддержать иммунитет, нужны специальные сопроводительные препараты, которые помогут избежать смертельных осложнений. Почти два миллиона рублей. Работает только папа. Мама разрывается между детьми.

"Помогите, пожалуйста, нашему сыну. Есть возможность его вылечить… но у нас нет средств. Вся надежда на вас", - сказала Наталья Чекашкина.

Лечение идет тяжело, но Ваня держится. Он знает флаги стран, любит велосипеды и часами собирает пазлы. Ваня очень хочет домой. К родным. Рисует — рыбу-меч и лес Приморья, где вся семья собирает грибы и ягоды. Жизнь в этих рисунках — яркая, подвижная, настоящая. Такая, какой она и будет после лечения. Если успеть.

