Названа дата второго раунда переговоров США с Ираном

Второй раунд переговоров США с Ираном все же состоится. Он пройдет утром в среду, 22 апреля, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников в Белом доме, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он вылетит в Пакистан утром во вторник. Как сообщает телеканал, иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Тем временем сам председатель иранского парламента информацию не подтверждает. Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, подвергаясь угрозам. Более того, добавил он, в последние две недели Иран готовится к тому, чтобы показать на поле боя новые козыри.