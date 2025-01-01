Мерзликин прервал молчание о бурной личной жизни после развода: "Оправдываться мне не за что"

Летом 2025 года актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Причину развода экс-супруги не назвали. Дети - 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и девятилетний Макар - сейчас находятся с актером. Старший, 19-летний Федор, живет отдельно.

В Сети ходили слухи о неверности артиста, якобы он увлекся инструктором по скалолазанию, которую зовут Полина. В новом интервью Андрей Мерзликин расставил все точки над i. Популярный актер дал понять, что слухи о его романе с молодой спортсменкой не соответствуют действительности.

"Как так можно? Это живой человек: у нее есть семья, друзья, коллеги. И ей приходится оправдываться за то, чего не было, потому что кто-то решил придумать роман и выставить фотографию. Вот так это и работает: домыслы моментально становятся „новостью“, а под удар попадают случайные люди", - рассуждает артист.

В настоящее время Андрей Мерзликин полностью сосредоточен на работе и воспитании детей. По его словам, сейчас он "берет высоту в профессии и семье — без шума и рывков, но с пониманием, куда и зачем".

"Оправдываться мне не за что. И превращать личную историю в площадку для взаимных объяснений я тоже не хотел бы", - заключил актер в интервью "Каравану историй".

