Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, считает Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, Трамп будет президентом США еще два с половиной года – и непонятно, что делать Киеву по окончании этого срока.

Как сообщает издание "Страна.ua", глава киевского режима вновь отказался выводить войска из Донецкой области. По словам Зеленского, стратегически это проигрыш для ВСУ.

Кроме того, украинский лидер резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере. Зеленский недоволен их визитом в Москву, он назвал этот шаг неуважением к Киеву. Что же касается анонсированного, но пока не состоявшегося визита американской делегации в украинскую столицу, то глава киевского режима призвал "не делать из него сенсацию" - это, якобы, нужно Вашингтону, а не Киеву.