Самойлова отреагировала на слухи о романе Джигана и Седоковой

Савеловский суд Москвы 1 апреля официально оформил развод одной из самых известных пар отечественного шоу-бизнеса рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Процесс активно обсуждался в Сети, а Оксана даже запустила реалити-шоу о своей семье.

Они были вместе более 15 лет, в последнее время Оксана регулярно жаловалась на Джигана и грозилась разводом. Однако от раза к разу рэпер вымаливал у модели прощение. Поэтому когда осенью прошлого года снова появилась информация о том, что Самойлова хочет развестись, ей почти никто не поверил. Многие считали, что это пиар ровно до того момента, пока суд официально не развел пару.

Сейчас же стали курсировать другие слухи в Сети. Начали поговаривать, будто у Джигана роман с Анной Седоковой. Прокомментировала эти разговоры бывшая супруга рэпера Оксана Самойлова.

"Я не против. Я вообще с удовольствием... хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Не знаю, может, если это случится, я такая: о нет, что-то я погорячилась. Но пока что мне кажется, что я смогу", - заявила Самойлова Super.

