Макрон подбил Туска на ядерные учения в Европе

План совместных ядерных учений под руководством Франции обсудили в Гданьске французский президент Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. Как пишет Politico, страны намерены обмениваться военной информацией и проводить совместные маневры.

Отмечается, что Франция – пока единственная страна ЕС с собственным ядерным оружием. Ее лидер ранее уже объявил о "новом этапе французского ядерного сдерживания". Желание Парижа - втянуть в эту систему другие европейские страны, в частности Германию, Грецию, Нидерланды, Бельгию, Данию и Швецию.

У Варшавы к этому плану особый интерес. Польшу не приняли в американскую программу совместного использования ядерного оружия. И теперь польские политики ищут другие способы усилить военное давление на Россию. Туск заявил, что французские "Рафали" с атомными бомбами на подвесках – вовсе не предел его мечтаний. Но польский премьер живет в мире, где нужны средства ядерного сдерживания – поэтому Варшава присоединяется к группе стран, приглашенных Францией.