Маша Распутина посмеялась после победы над соперницей: "Уж на чугун-то я денег накопила"

Маша Распутина в прошлом году тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова. Они прожили вместе больше 20 лет, но все это время не решались официально оформить отношения. Дело в том, что певица закрутила роман с предпринимателем, когда тот еще был женат.

В 2023 году Захаров развелся с женой Еленой, но уже третий год идет процесс по разделу имущества, который коснулся и артистки. Певица боится потерять дом из-за этой ситуации. Распутина публично обратилась к председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой не отбирать у нее единственное жилье.

И вот на днях стало известно, что артистка одержала победу над соперницей. Суд отклонил иск о разделе имущества. На радостях Маша Распутина решила сделать ремонт. "Нам надо фасад дома обновить, сейчас будем заниматься этим. Надо было давно этим заняться. Но началась вся эта катавасия, и уверенности не было. Ничего не хотелось делать!" - поведала Распутина URA.RU.

В загородном доме в деревне Таганьково певица живет уже 25 лет. На его обустройство артистка не жалела ни денег, ни времени, ни сил. Более того, в 1999 году она продала свой дом с земельным участком и все деньги вложила в ремонт дома мужа. В особняке, кроме нее и Виктора Захарова, живут их общая дочь Мария и старшая наследница артистки от первого брака Лидия.

"Нужно светильники на территории поменять. Хочу купить чугунные, более прочные… Уж на чугун-то я денег накопила", - со смехом поделилась планами певица.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>