Пассажиров остановленного на "красной" линии метро поезда вывели на станцию

Сотрудники московского метрополитена помогли пассажирам остановленного в тоннеле поезда организованно покинуть вагоны и пройти на станцию. Никакой угрозы их безопасности не было, заверили в департаменте транспорта Москвы.

Инцидент произошел утром 21 апреля на Сокольнической линии. Остановилось движение между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского". В метрополитене сообщили, что причиной задержки стала техническая неисправность одного из составов на этом участке.

По данным столичного дептранса, специалисты метрополитена работают на месте происшествия. Сотрудники принимают все необходимые меры, чтобы движение на ветке восстановилось в кратчайшие сроки.