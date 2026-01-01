Кая Каллас предупредила о важных решениях ЕС по Украине

Важные решения по Украине Евросоюз примет в среду, 22 апреля. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам Каллас, ЕС намерен довести до логического завершения обсуждение кредитования Украины на 90 миллиардов евро. Эту сумму планируют выделить на 2026-2027 годы. Евродипломат заявила об этом по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Как стало известно ранее, уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменило свою позицию по Украине. Венгерский кабмин согласился разблокировать 90-миллиардный кредит Евросоюза для Украины, передает ТАСС.