Историческое событие: какой импульс даст автомобильный мост между Россией и КНДР

В Приморье завершается строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР. Сегодня в Хасанском районе состоялась торжественная церемония стыковки. Новый переход позволит значительно увеличить объёмы перевозок и наладить пассажирское сообщение между странами.

Поистине историческое событие. Два государства - Россия и КНДР, два берега реки Туманная - соединяются пролетами моста. Жесткой сцепкой, с помощью специальных пластин и болтов, два из которых символично золотистые, пролеты стыкуют в единое полотно. За церемонией наблюдают из Москвы по видеосвязи.

Российские инженеры возвели десятки подобных мостов. Для корейской стороны строительство стало своеобразным технологическим вызовом. Специалисты КНДР впервые взялись за такое сооружение.

"Мы еженедельно встречались либо очно, либо по видеоконференции. Они приводили сюда свой технический персонал. Они смотрели, как работают российские специалисты. И перенимали наш опыт к себе", - отметил Виктор Тимонов, главный инженер федерального казенного учреждения "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства".

Корейская сторона попросила развернуть строительство именно в этой точке. В Приморье – недалеко населенный пункт Хасан, в Корее – дорога ведёт в Рассон. Погода будто тоже пошла навстречу строителям. Обошлось без паводков. Поэтому все работы выполнили в срок.

Общая протяженность мостового перехода - около 5 км. По двум полосам движения транспорт здесь будет ездить в круглосуточном режиме. Сейчас между Россией и КНДР есть железнодорожное и авиасообщение. Автомобильный мост придаст новый импульс развитию экономических отношений. Станут проще не только грузовые перевозки, увеличится и туристический поток.

"После строительства моста и подписания еще пары формальных документов двух сторон вы сможете приехать на своем личном автомобиле, в Рассоне не требуется виза, и как турист его посетить. Понятно, что нам нужно будет подписать с коллегами бумажки, для них это все еще ново, но, я думаю, что все получится", - отметил Антон Козлов, заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России.

Параллельно ведется и строительство автомобильного пункта пропуска "Хасан". Планируется, что он сможет принимать до 300 транспортных средств в сутки. Движение по мосту начнётся уже летом.