В Москве проходят соревнования по фехтованию на призы Карины Азнавурян

В Москве проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян. В состязаниях участвуют юноши и девушки до 18 лет из разных регионов, а также из-за рубежа.

Турнир - один из крупнейших в стране для спортсменов этой возрастной категории. Его проводят уже в 17-й раз. На торжественном открытии выступил депутат Госдумы и трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

"И, наверное, меня не зря сегодня пригласили, у меня есть с вами родственное, я всю жизнь в маске был, а фехтование тоже, вы надеваете маску, когда выходите. Фехтование подняло на высокий уровень и прославило нашу страну, в честь наших чемпионов всегда звучал гимн Советского Союза, России. Это очень важно для нашей страны, потому что через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов своей страны", - отметил он.