Машина взлетела в воздух: курьеру оторвало голову в страшном ДТП на Садовом

В одиннадцать часов вечера движение по Садовому кольцу, как правило, свободное. Автомобили спокойно едут в потоке. В районе поворота на Старую Басманную улицу - плавный изгиб дороги и видно, на какой скорости летит чёрный "Мерседес".

Водитель, явно не тормозя, входит в поворот и машину заносит. Правым крылом иномарка сбивает курьера на электровелосипеде. Задевает стоявшее такси и дорожное ограждение. Окончательно потерявший управление кроссовер сносит и попутные и встречные машины - ещё пять автомобилей.

"Я вижу, что произошло – там, видимо, столкновение: полетели осколки в разные стороны, пластика и всего остального. И какая-то из машин взлетела в воздух. И я вижу, что на меня по воздуху машина летит. Я стал уворачиваться, уходить в сторону и поэтому по касательной получился удар", - рассказал Армен.

Армен говорит, что в какой-то момент даже видел днище летевшего на него "Мерседеса". Его автомобиль оказался последним, кого зацепил кроссовер. Удар пришёлся точно в водительскую дверь и Армен оказался зажат в салоне. Впрочем, спасатели и медики - сразу несколько машин, а также сотрудники ГИБДД - прибыли на место ДТП очень быстро. Но первыми помощь пострадавшим оказывали, конечно, случайные прохожие и другие автомобилисты.

На всём Садовом кольце действует ограничение скорости 60 километров в час. Виновник аварии двигался настолько быстро, что от первого удара курьеру на электровелосипеде просто оторвало голову.

По имеющимся данным, за рулём чёрного кроссовера "Мерседес" находилась 29-летняя женщина по имени Анна. И она была в нетрезвом состоянии. Виновницу задержали и возбудили уголовное дело. Наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.