Собянин и Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на московских ТЭЦ

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству экологически чистых энергоблоков сразу на двух московских ТЭЦ. Они расположены на западе и юге города и питают не только жилые дома и объекты социальной сферы, но и транспорт.

Две огромные градирни - сооружения для охлаждения воды - возвышаются над городом. Это неотъемлемая часть любой тепловой электростанции. Но самый важный элемент комплекса - его турбина, которая и производит энергию, конечно, скрыта от глаз простых людей.

Столичные ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 - одни из крупнейших станций не только в России, но и в Европе. Они обеспечивают электричеством и теплом более двадцати районов Москвы и несколько тысяч социальных объектов. Сегодня город активно развивается. Появляются новые производства, строятся современные микрорайоны, расширяется применение цифровых технологий. И для всего этого нужно еще больше новых ресурсов. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин совместно с главой "Газпрома" Алексеем Миллером запустили строительство двух энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26.

"Ежегодно вводятся десятки новых промышленных объектов, создаются индустриальные кластеры, много строится новых линий метрополитена. Реконструируется пригородная железная дорога. Водятся новые трамвайные линии, автобусы заменяются электробусами. Все это требует дополнительных мощностей", - сообщил Собянин.

"Два энергоблока дадут дополнительную энергомощность 500 МВТ. И я хочу отметить, что мы, Сергей Семенович, будем строить быстро и качественно. И все мощности будут введены в 2028 году. А первые мощности будут введены в конце 27 года", - отметил Алексей Миллер.

Сегодня энергии, которую производят все столичные ТЭЦ, вполне достаточно, чтобы предприятия и городские учреждения работали стабильно, без перебоев. Но столица быстро развивается и необходимо обеспечивать задел на будущее, заранее увеличивать возможности генерации мощностей.

"Объект давно назрел, объект нужен, объект с перспективой, то есть на сегодняшний не именно в текущем времени происходит дефицит, это просто перспектива на будущее. Идет увеличение мощностей, именно на территории Москвы для москвичей", - сообщил Евгений Сальник, заместитель генерального директора компании "ЕКС" по строительству электростанций.

Два суперсовременных энергоблока к 2030 году должны выработать для столицы около четырех гигаватт дополнительных мощностей. Именно столько и понадобится Москве, чтобы обеспечить стабильный рост экономики и города в целом. И важно, что несмотря на увеличение объемов вырабатываемой энергии, в несколько раз сократится количество выбросов в атмосферу.

"При строительстве современных котлов используются новые фильтры, новые технологии, электрофильтрация. Соответствует всем нормам и допускам. Мы проходим экологическую экспертизу, соответственно экология не нарушается. Никаких вредных выбросов от этого блока не будет, - отметил Сергей Сорокин, генеральный директор ТЭК "Мосэнерго".

Все столичные ТЭЦ сегодня оснащены автоматизированными системами. Постоянно проводится модернизация оборудования, повышается его эффективность. Обеспечение энергетической стабильности - сегодня одна из приоритетных задач развития не только Москвы, но и всей страны.