В Пушкинском музее представили уникальную коллекцию князей Барятинских

В Пушкинском музее открылась выставка, на которой впервые как единое целое представлена уникальная коллекция князей Барятинских. Картины, рисунки, скульптура, редкие предметы собирались не одним поколением древнего аристократического рода, но в итоге огромное наследие оказалось разбросанным по разным фондам. Теперь шедевры - хоть и ненадолго - снова встретились.

По сути, это второе рождение одной из самых грандиозных и незаслуженно забытых частных коллекций России. У входа гостей встречают две работы - это картины Александра Франсуа Депорта из семейного собрания князей Барятинских. Чтобы показать их публике, современным реставраторам пришлось серьёзно потрудиться.

"Вместо того, чтобы сделать в размер утраты тонировку, он широкой кистью прописал все небеса и небеса, вместо легких, воздушных, серо-голубых, такой французской и легкой французской живописи 17-го века, они стали тяжелыми, коричнево-розовыми совершенно, то есть картина была совершенно других цветов", - рассказала Мария Прилуцкая, реставратор живописи Пушкинского музея.

В экспозиции - около 230 произведений - гравюры Дюрера и Рембрандта, рисунки Кваренги и Фридриха, живопись Айвазовского и Алексеева. Какие-то авторы у всех на слуху, а кто-то известен лишь тонким ценителям искусства. Вот, например, "Пастух со стадом", работа Якоба Рооса по прозвищу Роза ди Наполи. Этот неаполитанский мастер прославился изображением животных. А в центре экспозиции семейный портрет, написанный Ангеликой Кауфман в 18 веке.

Картины, скульптура, рисунки, гравюры и архивные материалы. Всё это собирали три поколения Барятинских в конце 18 - начале 19 века. Началось все с Екатерины Барятинской - редкий для того времени пример женского коллекционирования. Она вдохновлялась самой Екатериной Великой.

"Впервые перед нами предстает история семейства как история собирателей, как история тех, кто через изобразительное искусство разных видов формулирует важнейшие высказывания", - отметил Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ имени А.С. Пушкина по научной работе.

Талантливые военные, коллекционеры европейского искусства и владельцы роскошных особняков. "Князья Барятинские. Искусство для наследников" - уже в названии выставки спрятано главное: как эта семья заботилась о своих детях и их будущем.

Сын Екатерины Петровны Александр разработал целую программу для воспитания наследников - обязательно: языки, искусства, культура - и физическое развитие. Но главное - детям, которым предстояло управлять огромными владениями, прививали любовь к своей земле. На одном из рисунков изображен ребенок в образе пахаря. Для него даже изготовили небольшие грабли, плуг и мотыгу.

У коллекции Барятинских непростая судьба. В революционные годы часть экспонатов вывезли в Москву. А позже произведения разбросало по разным музеям страны. И только сейчас Пушкинский музей впервые собрал их вместе. Так как коллекция долгое время была не на виду, о ней мало кто знал, и подготовка к выставке шла почти 15 лет и теперь наследие княжеской династии наконец-то открыли заново.