Иранский танкер прорвал американскую блокаду Ормузского пролива

Американская блокада Ормузского пролива прорвана. Иранский нефтеналивной танкер в ночь на 21 апреля прошел пролив и находится в территориальных водах исламской республики, приводит иранская гостелерадиокомпания сообщение армейской пресс-службы.

Как указано в заявлении, танкер прошел Аравийское море, в полной безопасности вошел в иранские территориальные воды. Судно уже несколько часов находится в одном из южных портов Ирана.

В ответ на удары, которые с 28 февраля наносят по иранской территории США и Израиль, Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива. Перекрытие главной транспортной артерии на Ближнем Востоке привело к скачку мировых цен на нефть. Вашингтон, в свою очередь, заявил, что блокирует Ормузский пролив для судов Ирана и дружественных ему стран.