В Кремле оценили планы французско-польских ядерных учений

Все дело в деталях. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планы совместных ядерных учений Франции и Польши.

Представитель Кремля подчеркнул: надо разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь. И в каких странах будут проходить маневры. В целом же, по словам Пескова, стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации континента никак не способствует стабильности и предсказуемости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж и Варшава проведут совместные военные учения. По словам Макрона, две страны сотрудничают в рамках французской инициативы, которая предполагает вовлечение европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания, передает ТАСС.