Готовность Украины открыть трубу и прекратить шантаж – вот основные условия возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве к восстановлению поставок нефти готовы.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова в технологическом плане. Тем более, что российская сторона имеет договорные обязательства с Венгрией. Песков напомнил, что поставки были остановлены после того, как начался шантаж со стороны киевского режима, передает ТАСС.

Киев перекрыл транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на технические неполадки. Также киевский режим пытался обвинить Россию в обстреле и повреждении трубопровода. Нефть перестала поступать в Венгрию и Словакию. Власти этих стран в ответ заблокировали отправку Киеву очередного кредита в размере 90 миллиардов евро, что вызвало истерику Зеленского.