Вместо родного человека котики: 92-летняя Татьяна Доронина живет, как хочет

Ее судьба - захватывающий роман. Татьяна Доронина родилась в Ленинграде. Отец был из крестьян, из рода староверов, но именно он открывал дочке и театр, и литературу. У нее не было вариантов - кем стать. Закончила школу-студию МХАТ в Москве. И буквально с первой роли - в спектакле "Варвары" - стала ведущей актрисой у Товстоногова в БДТ.

Всесоюзная слава, впрочем, пришла после киноролей. Журнал "Советский экран" трижды признавал ее актрисой года. А в моду вошли прически и платья "под Доронину". Что касается личного счастья - еще студенткой она вышла замуж за актера Олега Басилашвили. После развода с ним уехала в Москву - к следующему мужу драматургу Эдварду Радзинскому.

Впрочем, все мужчины знали - главным для нее был театр. В Москве она стала примой театра Маяковского и МХАТа. А после знаменитого раскола и противостояния с Олегом Ефремовым в 1987-м начала создавать свой театр.

Сейчас Татьяне Дорониной 92 года. В последнее время артистка пропала с радаров. Однако известно, что она живет, как хочет. Легендарная артистка может себе это позволить: у нее большая пенсия с многочисленными доплатами и зарплата почетного президента МХАТ им. Горького. Татьяна Доронина проживает в геронтологическом центре в Москве, причем у нее двухкомнатные апартаменты с кухней.

У нее есть возможность оплачивать персональных сиделок и помощника, который занимается всеми ее делами и регулярно навещает. Кроме того, за здоровьем артистки круглосуточно следят медики, ей проводят различные процедуры и массажи. Отметим, что детей и близких родственников у Дорониной нет. Есть у актрисы лишь племянница - дочь двоюродной сестры, но с ней общаться легенда театра по какой-то причине не желает.

Отдушиной для артистки являются котики. Их у нее две штуки. За ними тоже тщательно следят - регулярно отвозят к грумеру, чтобы помыть и подстричь коготки. Говорят, Татьяна Доронина в них души не чает, передает "Мир новостей".

