Стало известно о планах Трампа лично подписать соглашение с Ираном

Личное присутствие Дональда Трампа на церемонии подписания мирного соглашения с Ираном не исключено. О планах президента США на заключительный этап переговоров сообщил агентству Reuters пакистанский источник.

По данным источника, возможно также участие Трампа в церемонии в режиме видеоконференции, если соглашение будет подписано. Ранее сообщалось, что Иран согласился на второй тур переговоров с США, в Исламабад направится американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Тем временем иранский чиновник сообщил агентству, что Тегеран позитивно рассматривает возможность участия в соглашении. Подчеркивается, что Иран ожидает выполнения своих ключевых условий, в том числе признания его права на обогащение урана. В то же время, в Тегеране официально не подтвердили согласие иранской стороны на второй тур переговоров и опровергли сообщения о выезде делегации в Исламабад.