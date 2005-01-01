Первое интервью старшего сына Евгения Плющенко: "Я устал, что обсирают мою семью"

В 2005 году прославленный спортсмен Евгений Плющенко женился в первый раз. Его избранницей стала Мария Ермак. В 2006 году у них родился сын Егор. Однако через пару лет фигурист развелся. Интересно, что Егор стал носить фамилию матери. С отцом он практически не общался.

Недавно, впрочем, казалось, что лед между родными людьми стал постепенно таять. Например, Евгений Плющенко заявил, что сын при желании может всегда приехать к нему в гости или даже переехать к нему жить на постоянной основе. Кроме того, фигурист сказал, что всегда готов помочь сыну, однако при этом отметил, что у них с ним минимальное общение из-за нежелания Егора.

И вот тот дал первое большое интервью, в котором решил расставить все точки над i. Так, Егор заявил, что слова отца про его нежелание общаться, это ложь.

"Я не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. То, что пишут СМИ, — это тоже абсолютно неправда. И я нахожусь здесь, чтобы просто расставить все точки над "i", потому что я устал от этого — от лжи, от грязи, от того, что, если прямо говорить, обсирают мою семью, меня, маму, дедушку", - заявил Егор.

Он отметил, что звонил отцу, но тот не отвечал. Кроме того, Егор не видит смысла приезжать к нему в гости. "Что бы я там делал? Сидел где-то в гостиной один на диване? Когда нет взаимопонимания, нет доверия, со мной никто не разговаривает, не хотят провести время вместе. Что мне там делать?" - задал риторический вопрос сын Плющенко.

При этом именно Егор, по его словам, стал инициатором встречи с отцом в Санкт-Петербурге. Ему надоело слушать и читать, что якобы мать не дает им с фигуристом видеться. Наоборот, подчеркнул Ермак, родительница никогда не запрещала встреч.

Интересно, что Егор не называет Плющенко отцом, а зовет по имени - Женей. Он считает папой отчима, который его воспитал и много всего сделал для него по жизни.

Зато Егор пожалел, что поехал с отцом на Мальдивы. Якобы там было много неприятных ситуаций, но каких конкретно, он предпочел не уточнять, лишь отметив, что после этой поездки ему потребовалась помощь медиков, и он очень долго восстанавливался.

И если Евгений Плющенко за все эти годы не шел на контакт, а если и брал сына к себе всего пару раз и пытался задарить подарками, то его супруга Яна Рудковская вела себя с Егором нейтрально. Впрочем, однажды она обещала ему подарить камеру, но так этого не сделала.

Хотя фигурист тоже не выполнял своих обещаний, и это сильно обижало Егора. Например, он очень хотел покататься с отцом на коньках, одно время они тренировались в одном месте, но тот лишь пару раз приходил к сыну. А вот других сыновей, Александра и Арсения, Евгений постоянно тренирует и выкладывает видео их занятий в Сеть. Егор признался, что поначалу ему было обидно. Но сейчас он не испытывает ревности. "Я рад, что отец уделяет им время", - сказал Егор в программе "Как есть".

Примечательно, что Евгений однажды признался сыну, что обижен на его мать Марию. Именно поэтому у него и нет желания полноценно общаться с Егором.

