На Сокольнической линии метро Москвы восстановили движение

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено. Поезда вошли в обычный график. Сегодня утром красная ветка от Парка культуры до Бульвара Рокоссовского не работала. Причина - техническая неисправность в одном из составов.

Пассажирам, которые ехали в этом поезде, выйти на платформу помогали сотрудники метро. Никто не пострадал. Оперативно вдоль закрытой линии были запущены бесплатные компенсационные автобусы. Другие ветки, а также Московский трамвайный диаметр, работали в штатном режиме. Об изменениях информировали инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Также москвичей призывали не доверять непроверенной информации из соцсетей.

"В некоторых телеграм-каналах появилась недостоверная информация о причине остановки поездов на станции Сокольнический линии, кто-то упоминает, что это сход поездов, я хочу отметить, что это недостоверная информация, это абсолютный фейк, причина находится в технической неисправности колесной пары третьего вагона", - рассказала Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Специалисты провели полную проверку устройств и инфраструктуры. Кроме того, перед запуском движения по путям прошёл пробный поезд без пассажиров.