Борт МЧС вывез из Ливана более 70 россиян с семьями

Россиян, пожелавших покинуть зону военного конфликта на Ближнем Востоке, вывезли на родину. Из Бейрута в Москву вылетел самолет МЧС, на борту которого 73 россиянина, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В сообщении уточняется, что вместе с гражданами России летят члены их семей. В числе пассажиров – 33 ребенка. В полете пассажиров сопровождает группа врачей отряда "Центроспас" и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что вывоз российских граждан из зоны ближневосточного конфликта организован в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что спецборт МЧС доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи, передает "Интерфакс".