Антитеррористические учения впервые прошли в детсадах России

Антитеррористические учения начались во вторник, 21 апреля, в российских образовательных организациях, а также в детских садах.

Как уточняет "Интерфакс-Россия", это уже пятые Всероссийские антитеррористические учения, которые проводят МЧС и министерством просвещения. Детей с 2023 года обучают поведению в критических ситуациях.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в 2026 году в антитеррористических учениях впервые принимают участие воспитанники детских садов и дошкольных организаций.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что из-за атак ВСУ для российских школьников из целого ряда регионов обязательными стали отработки навыков безопасного поведения в случае артобстрела, налетов беспилотных аппаратов, захвата заложников, эвакуации и оказании первой помощи.

Учения в образовательных организациях проводят и на случай нападения — такие инциденты участились в российских школах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с этими происшествиями "МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры". При этом "изданы уже и доведены до адресатов все соответствующие инструкции соответствующих министерств".