Британцы не могут сдержать слез после обращения короля Карла III к нации: вот что он сказал

Король Карл III выступил с обращением к нации. Монарх для записи послания прибыл в Балморал, замок, где скончалась Елизавета II. Видео с заявлением короля транслировали британские телеканалы.

Карл III произнес трогательную речь по случаю 100-летия Елизаветы II, он вспомнил о наследии своей матери. Она "значила так много для всех нас", сказал король, отмечая способность Елизаветы II оставаться "постоянной, непоколебимой и полностью преданной народу, которому она служила" в периоды беспрецедентных перемен.

77-летний монарх также отметил, что "многое в сегодняшнем мире глубоко бы ее тревожило", имея в виду многочисленные международные и внутренние кризисы, произошедшие за четыре года после смерти королевы.

"Ее почти вековая жизнь пришлась на эпоху поразительных перемен, и все же с каждым десятилетием, при любых преобразованиях, она оставалась непоколебимой и полностью преданной людям, которым служила. Миллионы будут помнить ее за моменты национального значения; многие другие — за краткую личную встречу, улыбку, доброе слово, поднимавшее дух… или за ту чудесную искорку в глазах, когда она делила бутерброд с мармеладом с медвежонком Паддингтоном в последние месяцы своей жизни", — произнес Карл III.

Во время обращения короля транслировались архивные кадры, охватывающие десять десятилетий жизни Елизаветы II. "Как сказала еще юная принцесса Елизавета в своем первом публичном обращении в 14 лет, "каждый из нас может внести свой вклад, чтобы сделать мир завтрашнего дня лучше и счастливее". Это убеждение я разделяю всем сердцем", — отметил король.

Речь Карла III растрогала британцев. В соцсетях народ обсуждает слова монарха и все сходятся во мнении, что Елизавета II была королевой, о которой только можно мечтать. "Не могу сдержать слезы, сердце разрывается от тоски по ней"; "Однажды она пришла в больницу, где я работала. Это так много значило для всех нас. До сих пор помню ее теплую улыбку", "Очень хорошая речь, до мурашек", — обсуждают британцы в соцсетях.