В НАТО пожаловались на вездесущие российские подлодки

Североатлантический альянс встревожен из-за российских подводных лодок в северной части Атлантического океана. Об этом сообщают осведомленные источники в НАТО.

Как пишет Bloomberg, попытки альянса отследить подлодки российского флота напоминают противостояние времен холодной войны, однако с применением новых и гораздо более сложных технологий.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик посетовал на то, что НАТО вынуждена в режиме "24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году" следить за российскими субмаринами, поскольку "британцы, американцы, французы, немцы боятся того, что не будут знать, где находятся эти атомные подлодки".

Российские подводные лодки тем временем сохраняют надлежащий уровень готовности. Осенью 2025 года экипажи атомных подлодок Тихоокеанского флота провели стрельбы крылатыми ракетами в акватории Охотского моря. К учениям привлекали многоцелевые субмарины "Красноярск" и "Омск".

В Северодвинске была спущена на воду атомная подлодка "Хабаровск" — тяжелый ракетный крейсер, способный решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите наших национальных интересов в разных районах Мирового океана с применением современного подводного оружия, в том числе роботизированных средств.